Завтра в Карпатах ожидается значительный уровень лавинной опасности

"7 - 8 февраля в связи со снегопадами в высокогорье Закарпатской области сохраняется ІІІ (значительный) уровень лавинной опасности", - сказано в сообщении.

Спасатели обращаются к жителям и отдыхающим воздержаться от походов в горы до улучшения синоптической ситуации и прислушиваться к советам спасателей.

Как сообщал УНН, синоптики предупредили, что 7 февраля ожидается повышение уровней воды на реках Украины.