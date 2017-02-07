Завтра в Карпатах ожидается значительный уровень лавинной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В высокогорье Закарпатской области 7 и 8 февраля сохраняется значительный уровень лавинной опасности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Закарпатской области.
"7 - 8 февраля в связи со снегопадами в высокогорье Закарпатской области сохраняется ІІІ (значительный) уровень лавинной опасности", - сказано в сообщении.
Спасатели обращаются к жителям и отдыхающим воздержаться от походов в горы до улучшения синоптической ситуации и прислушиваться к советам спасателей.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили, что 7 февраля ожидается повышение уровней воды на реках Украины.