Завтра в Карпатах очікується значний рівень лавинної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Завтра в Карпатах очікується значний рівень лавинної небезпеки. Про це УНН повідомили в прес-службіДСНС в Івано-Франківській області.
“7 лютого, у зв’язку з очікуваними снігопадами, в Карпатах очікується значний (3-й) рівень лавинної небезпеки”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, синоптики попередили, що 6 та 7 лютого очікується підняття рівнів води на річках України.
Також зазначається, що 6 лютого в горах Закарпатської області зберігається високий (4-й) рiвень лавинної небезпеки, iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.