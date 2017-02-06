Завтра в Карпатах ожидается значительный уровень лавинной опасности

"7 февраля, в связи с ожидаемыми снегопадами, в Карпатах ожидается значительный (3-й) уровень лавинной опасности", - сказано в сообщении.

Напомним, синоптики предупредили, что 6 и 7 февраля ожидается повышение уровней воды на реках Украины.

Также отмечается, что 6 февраля в горах Закарпатской области сохраняется высокий (4-й) уровень лавинной опасности, существует угроза оползней снега на дороги.