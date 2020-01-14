Завтра в Брюсселі відбудеться засідання комісії "Україна-НАТО"

КИЇВ. 14 січня. УНН. У середу в Брюсселі відбудеться засідання комісії "Україна-НАТО", під час якого відбудеться обговорення оцінки виконання Річної національної програми під егідою Комісії "Україна – НАТО" на 2019 рік та презентація проекту РНП 2020. Про це повідомляє пресслужба Офісу Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, передає УНН.