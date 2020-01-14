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Завтра в Брюсселі відбудеться засідання комісії "Україна-НАТО"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. У середу в Брюсселі відбудеться засідання комісії "Україна-НАТО", під час якого відбудеться обговорення оцінки виконання Річної національної програми під егідою Комісії "Україна – НАТО" на 2019 рік та презентація проекту РНП 2020. Про це повідомляє пресслужба Офісу Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, передає УНН.

"14-15 січня Україна і НАТО обговорять подальшу співпрацю. Упродовж двох днів віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба проведе зустрічі у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Віцепрем’єр візьме участь у засіданні Комісії "Україна – НАТО", щоби обговорити оцінку виконання Річної національної програми під егідою Комісії "Україна – НАТО" на 2019 рік та презентувати проект РНП 2020", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках візиту Кулеба зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, проведе робочі зустрічі із заступником Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Таджаном Ілдемом, Заступником Генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Беттіною Каденбах, Заступником Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці Антоніо Міссіролі, Заступником Генерального секретаря НАТО з питань операцій Джоном Манзою, Заступником Генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Патріком Тернером.

Також в рамках візиту Україна та НАТО планують підписати специфікації спільних навчань із захисту критичної інфраструктури в Чорному морі "Непорушна стійкість - 2020", що відбудуться в жовтні 2020 року в Одесі.

Окрім того, в рамках візиту до Брюсселя планується зустріч віцепрем’єра з генеральною секретаркою Європейської служби зовнішніх зв’язків Хельгою Шмід.

Як повідомлялося в УНН, раніше генсек НАТО розповів, як Альянс захищатиметься від російських ракет.

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