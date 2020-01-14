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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 20549 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Завтра в Брюсселе состоится заседание комиссии "Украина-НАТО"

Завтра в Брюсселе состоится заседание комиссии "Украина-НАТО"

Киев  •  УНН

 • 12492 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В среду в Брюсселе состоится заседание комиссии "Украина-НАТО", во время которого состоится обсуждение оценки выполнения Годовой национальной программы под эгидой Комиссии "Украина - НАТО" на 2019 год и презентация проекта РНП 2020. Об этом сообщает пресс-служба Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, передает УНН.

"14-15 января Украина и НАТО обсудят дальнейшее сотрудничество. В течение двух дней вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба проведет встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Вице-премьер примет участие в заседании Комиссии "Украина - НАТО", чтобы обсудить оценку выполнения Годовой национальной программы под эгидой Комиссии "Украина - НАТО" на 2019 год и презентовать проект РНП 2020", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита Кулеба встретится с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, проведет рабочие встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Таджани Илдемом, Заместителем Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттиной Каденбах, Заместителем Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, Заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой, Заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

Также в рамках визита Украина и НАТО планируют подписать спецификации совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черном море "Нерушимая устойчивость - 2020", которые состоятся в октябре 2020 года в Одессе.

Кроме того, в рамках визита в Брюссель планируется встреча вице-премьера с генеральной секретаршей Европейской службы внешних связей Хельгой Шмид.

Как сообщалось в УНН, ранее генсек НАТО рассказал, как Альянс будет защищаться от российских ракет.

Украинские Национальные Новости

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