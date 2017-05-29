Завтра в Берліні відбудеться зустріч у “нормандському форматі”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Заступники міністрів закордонних справ з Німеччини, Франції, України та Росії зустрінуться в Берліні у вівторок, щоб обговорити ситуацію в Україні в "нормандському форматі". Про це повідомив представник міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Це буде огляд поточної ситуації на місцях щодо припинення вогню та щодо всіх інших зобов’язань за мінськими домовленостями”, — пояснив М.Шефер.
Як повідомляв УНН, 24 травня президенти України та Франції обговорили роботу в “нормандському форматі”.