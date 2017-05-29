Завтра в Берлине состоится встреча в "нормандском формате"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Заместители министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России встретятся в Берлине во вторник, чтобы обсудить ситуацию в Украине в "нормандском формате". Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Это будет обзор текущей ситуации на местах о прекращении огня и о всех других обязательств по минскими договоренностями", - пояснил М.Шефер.
Как сообщал УНН, 24 мая президенты Украины и Франции обсудили работу в "нормандском формате".