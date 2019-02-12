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Завтра Україну очікує похолодання

Завтра Україну очікує похолодання

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Завтра в Україні очікується похолодання та мокрий сніг. Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі журналісту УНН.

"Сьогодні вже підвечір очікується зниження температури та дощ, а завтра вже буде мокрий сніг та похолодає", - зазначив Білик.

За його словами, температура знизиться на 3-5 градусів. Нічна температура в Україні коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, на півдні – близько 0. Денна температура на південному сході становитиме від 0 до +5, а на решті території температура коливатиметься від +2 до -3.

Таке похолодання, за словами синоптика, протримається щонайменше до кінця тижня.

"На зміну дощам прийде тривалий період без істотних опадів, місцями сніжитиме, а температури залишаться приблизно такими ж, навіть нижчими", - додав Білик.

Нагадаємо, українців попередили про погіршення погоди.

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