Завтра Украину ожидает похолодание
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Завтра в Украине ожидается похолодание и мокрый снег. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии журналисту УНН.
"Сегодня уже под вечер ожидается снижение температуры и дождь, а завтра уже будет мокрый снег и похолодает", - отметил Билык.
По его словам, температура снизится на 3-5 градусов. Ночная температура в Украине будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, на юге - около 0. Дневная температура на юго-востоке составит от 0 до +5, а на остальной территории температура будет колебаться от +2 до -3.
Такое похолодание, по словам синоптика, продержится как минимум до конца недели.
"На смену дождям придет длительный период без существенных осадков, местами пройдет снег, а температуры останутся примерно такими же, даже ниже", - добавил Билык.
Напомним, украинцев предупредили об ухудшения погоды.