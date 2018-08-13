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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Завтра Україну накриє магнітна буря

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Завтра, 14 серпня, у нічні години (до 6 ранку) будуть фіксуватися магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.

Завтра Україну накриє магнітна буря

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події цього року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.

Нагадаємо, вчені заявили про зміну орбіти Землі.

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