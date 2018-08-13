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Завтра Украину накроет магнитная буря

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Завтра, 14 августа, в ночные часы (до 6 утра) будут фиксироваться магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.

Завтра Украину накроет магнитная буря

Согласно стандартной шкалы NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах ( до 60 градусов), на начало миграций животных.

По данным специалистов, наибольшие магнитные бури 2018 года было зарегистрировано прошлой весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует бури уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.

Напомним, ученые заявили об изменении орбиты Земли.

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