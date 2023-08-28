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Завтра Україна стане епіцентром європейської спеки: температура сягне до +37

Завтра Україна стане епіцентром європейської спеки: температура сягне до +37

Київ • УНН

 • 1139062 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. У вівторок, 29 серпня, максимальна температура повітря становитиме +32+37 градусів. Україна стане практично епіцентром європейської спеки. Про це повідомила метеоролог Наталка Діденко, передає УНН.

Цитата

“Завтра Україна — практично епіцентр європейської спеки! Максимальна температура повітря 29-го серпня становитиме +32+37 градусів! Як це не парадоксально, але в східних областях України буде легше і ми, українці, всі цьому радіємо — там завтра +25+29 градусів.

Більшу частину доби 29-го серпня в Україні буде сухо й ясно. ... Кияни, тримайтеся і ховайтеся! Завтра — пік спеки, +35+37 градусів! Сухо. Ще гризтиме 30 і 31 серпня, а ось вже 1-го вересня буде суттєве зниження температури повітря і народ почне вимагати пледи на терасах”, — дала прогноз метеоролог.

Деталі

У другій половині дня і ввечері дощі з грозами пройдуть в західних областях України, а також на Житомирщині та Вінниччині. Через скажену спеку і вертикальні темпоконтрасти ймовірні грози при дощах, локально сильні зливи і шквали — відзначила Діденко.

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Про спеку та пожежну небезпеку в Україні 28-29 серпня попереджає й Укргідрометцентр.

За їхніми даними надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме в усіх областях, окрім Запорізької, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Закарпатської.

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