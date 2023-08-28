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Завтра Украина станет эпицентром европейской жары: температура достигнет +37

Завтра Украина станет эпицентром европейской жары: температура достигнет +37

Киев • УНН

 • 1139061 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В вторник, 29 августа, максимальная температура воздуха составит +32+37 градусов. Украина станет практически эпицентром европейской жары. Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко, передает УНН.

Цитата

“Завтра Украина — практически эпицентр европейской жары! Максимальная температура воздуха 29-го августа составит +32+37 градусов! Как это не парадоксально, но в восточных областях Украины будет легче и мы, украинцы, все этому радуемся — там завтра +25+29 градусов.

Большую часть суток 29-го августа в Украине будет сухо и ясно. ... Киевляне, держитесь и укрывайтесь! Завтра — пик жары, +35+37 градусов! Сухо. Еще будет грызть 30 и 31 августа, а вот уже 1-го сентября будет существенное снижение температуры воздуха и народ начнет требовать пледы на террасах”, — дала прогноз метеоролог.

Детали

Во второй половине дня и вечером дожди с грозами пройдут в западных областях Украины, а также на Житомирской и Винницкой областях. Из-за сильной жары и вертикальных темпоконтрастов вероятны грозы при дождях, локально сильные ливни и шквалы — отметила Диденко.

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О жаре и пожарной опасности в Украине 28-29 августа предупреждает и Укргидрометцентр.

По их данным чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать во всех областях, кроме Запорожской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Закарпатской.

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