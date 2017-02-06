Завтра у Вищому спецсуді розглянуть вирок В.Межейку за розгін запорізького Майдану
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Завтра, 7 лютого, у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ відбудеться судове засідання щодо касаційного представлення прокуратури про пом'якшення вироку колишньому голові Запорізької обласної ради Віктору Межейку. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Вищого спеціалізованого Суду України.
Слухання відбудеться о 10-й годині ранку. Раніше розгляд касації був призначений на 22 листопада 2016 року, але слухання перенесли з приводу хвороби адвоката В.Межейка.
Нагадаємо, за розгін запорізького Майдану В.Межейко винесли вирок у вигляді 5 років позбавлення волі, але потім суд змінив покарання на умовний термін. Прокуратура не погодилась з таким вироком та подала касаційне представлення.