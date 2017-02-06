Завтра в Высшем спецсуде рассмотрят приговор В.Межейко за разгон запорожского Майдана

Слушание состоится в 10 часов утра. Ранее рассмотрение кассации было назначено на 22 ноября 2016 года, но слушание перенесли из-за болезни адвоката В.Межейко.

Напомним, за разгон запорожского Майдана В.Межейко вынесли приговор в виде 5 лет лишения свободы, но затем суд поменял наказание на условный срок. Прокуратура не согласилась с таким приговором и подала кассационное представление.