Завтра в Высшем спецсуде рассмотрят приговор В.Межейко за разгон запорожского Майдана
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Завтра, 7 февраля, в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел состоится судебное заседание по кассационному представлению прокуратуры относительно смягчения приговора бывшему главе Запорожского областного совета Виктору Межейко. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Высшего специализированного суда Украины.
Слушание состоится в 10 часов утра. Ранее рассмотрение кассации было назначено на 22 ноября 2016 года, но слушание перенесли из-за болезни адвоката В.Межейко.
Напомним, за разгон запорожского Майдана В.Межейко вынесли приговор в виде 5 лет лишения свободы, но затем суд поменял наказание на условный срок. Прокуратура не согласилась с таким приговором и подала кассационное представление.