Завтра у Миколаєві продовжиться суд над зловмисниками, які напали на поліцейських
Київ • УНН
ОДЕСА-МИКОЛАЇВ. 15 листопада. УНН. Завтра, 16 листопада, у Миколаєві продовжиться відкритий судовий процес над А. Слободянником і Г. Сімовим, яких звинувачують у хуліганстві та протидії правоохоронцям. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Центрального районного суду Миколаєва.
На попередньому судовому засіданні, що відбулося 4 листопада А. Слободянник сказав, що визнає частково свою провину - хуліганство, але не опір поліції. Г.Сімов, посилаючись на норму Конституції, відмовився відповідати, чи визнає він свою провину.
Потерпілий таксист заявив, що не має претензій до підсудних, нанесений збиток йому відшкодували. На суд не з'явилася потерпіла, яка намагалася зупинити А.Слободянника в момент злочину. Прокуратура вважає за необхідне спочатку допитати потерпілу-правоохоронця, у зв'язку з цим суд перенесли на 16 листопада.
Нагадаємо, підсудні Г. Сімов та А.Слободянник в ніч на 30 серпня, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, напали на таксиста, а потім на інших людей, у тому числі і на патрульних поліцейських.