Завтра в Николаеве продолжится суд над злоумышленниками, которые напали на полицейских

На судебном заседании, состоявшемся 4 ноября А. Слободянник сказал, что признает частично свою вину - хулиганство, но не сопротивление полиции. Г.Симов, ссылаясь на норму Конституции, отказался отвечать, признает ли он свою вину.

Пострадавший таксист заявил, что не имеет претензий к подсудимым, нанесенный ущерб ему возместили. На суд не явилась потерпевшая, которая пыталась остановить А.Слободянника в момент преступления. Прокуратура считает необходимым сначала допросить потерпевшую-правоохранителя, в связи с этим суд перенесли на 16 ноября.

Напомним, подсудимые Г. Симов и А.Слободянник в ночь на 30 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на таксиста, а потом на других людей, в том числе и на патрульных полицейских.