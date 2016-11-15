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15 марта, 19:03 • 111275 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155356 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130783 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123819 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108899 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103588 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100165 просмотра

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Завтра в Николаеве продолжится суд над злоумышленниками, которые напали на полицейских

Завтра в Николаеве продолжится суд над злоумышленниками, которые напали на полицейских

Киев • УНН

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ОДЕССА-НИКОЛАЕВ. 15 ноября. УНН. Завтра, 16 ноября, в Николаеве продолжится открытый судебный процесс над А. Слободянником и Г. Симовым, которых обвиняют в хулиганстве и противодействии правоохранительным органам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Николаева.

На судебном заседании, состоявшемся 4 ноября А. Слободянник сказал, что признает частично свою вину - хулиганство, но не сопротивление полиции. Г.Симов, ссылаясь на норму Конституции, отказался отвечать, признает ли он свою вину.

Пострадавший таксист заявил, что не имеет претензий к подсудимым, нанесенный ущерб ему возместили. На суд не явилась потерпевшая, которая пыталась остановить А.Слободянника в момент преступления. Прокуратура считает необходимым сначала допросить потерпевшую-правоохранителя, в связи с этим суд перенесли на 16 ноября.

Напомним, подсудимые Г. Симов и А.Слободянник в ночь на 30 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на таксиста, а потом на других людей, в том числе и на патрульных полицейских.

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