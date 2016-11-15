Завтра в Николаеве продолжится суд над злоумышленниками, которые напали на полицейских
Киев • УНН
ОДЕССА-НИКОЛАЕВ. 15 ноября. УНН. Завтра, 16 ноября, в Николаеве продолжится открытый судебный процесс над А. Слободянником и Г. Симовым, которых обвиняют в хулиганстве и противодействии правоохранительным органам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Николаева.
На судебном заседании, состоявшемся 4 ноября А. Слободянник сказал, что признает частично свою вину - хулиганство, но не сопротивление полиции. Г.Симов, ссылаясь на норму Конституции, отказался отвечать, признает ли он свою вину.
Пострадавший таксист заявил, что не имеет претензий к подсудимым, нанесенный ущерб ему возместили. На суд не явилась потерпевшая, которая пыталась остановить А.Слободянника в момент преступления. Прокуратура считает необходимым сначала допросить потерпевшую-правоохранителя, в связи с этим суд перенесли на 16 ноября.
Напомним, подсудимые Г. Симов и А.Слободянник в ночь на 30 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на таксиста, а потом на других людей, в том числе и на патрульных полицейских.