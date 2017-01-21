Завтра у Києві перекриють рух на низці вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Рух транспорту перекриють завтра з ранку на частинах бульвару Тараса Шевченка, вулиць Володимирської та Терещенківської, Європейській площі, частині вулиці М.Грушевського у столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".
"22 січня 2017 року з початку заходів (орієнтовно до 10 год.) з нагоди відзначення Дня Соборності України та відповідним перекриттям руху транспорту на бульв. Тараса Шевченка (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Пушкінської), вул. Володимирській (на ділянці від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького), вул. Терещенківській, Європейській площі, вул. Грушевського (на ділянці від Петрівської алеї до Європейської площі) буде внесено зміни у роботу наземного громадського транспорту, а саме тролейбусів маршрутів №№5, 8, 9, 17, 93Н та автобусів маршрутів №№24, 62, 11", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що рух тролейбусів маршрутів № 5,8,9,17 організовано зі змінами: відповідно від вул. Білицької, вул. Смілянської, аеропорту Київ та пл. Космонавтів до бульв. Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі — вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Пирогова — бульв. Тараса Шевченка, далі за діючим маршрутом;
— автобусів маршруту № 24 на ділянках від Націоального музею історії України в Другій світовій війні до ст.м. “Арсенальна” та від Залізничного вокзалу Центральний до ст.м. “Університет”;
— автобусів маршруту № 62 від Ботанічного саду до ст.м. “Арсенальна”;
— автобусів маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Григорія Сковороди за діючим маршрутом, далі — вул. Межигірська — вул. Електриків — вул. Набережно-Рибальська, далі за діючим маршрутом.
Також зазначається, що заплановано скорегувати останнє відправлення нічного тролейбусного маршруту № 93Н від зупинки “Ст.м. “Площа Льва Толстого” о 5:50.