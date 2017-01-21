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Завтра в Киеве перекроют движение на ряде улиц

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КИЕВ. 21 января. УНН. Движение транспорта перекроют завтра с утра на частях бульвара Тараса Шевченко, улиц Владимирской и Терещенковской, Европейской площади, части улицы Грушевского в столице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранса".

"22 января 2017 года с начала мероприятий (ориентировочно до 10 ч.) по случаю Дня Соборности Украины и соответствующим перекрытием движения транспорта на бул. Тараса Шевченко (на участке от ул. Леонтовича до ул. Пушкинской), ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого), ул. Терещенковской, Европейской площади, ул. Грушевского (на участке от Петровской аллеи до Европейской площади) будут внесены изменения в работу наземного общественного транспорта, а именно троллейбусов маршрутов №№5, 8 , 9, 17, 93Н и автобусов маршрутов №№24, 62, 11", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение троллейбусов маршрутов № 5,8,9,17 организовано с изменениями: соответственно от ул. Белицкой, ул. Смелянской, аэропорта Киев и пл. Космонавтов до бул. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - бул. Тараса Шевченко, дальше по действующему маршруту;

- автобусов маршрута № 24 на участках от Нациоального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст.м. "Арсенальная" и от Железнодорожного вокзала Центральный до ст.м. "Университет";

- автобусов маршрута № 62 от Ботанического сада до ст.м. "Арсенальная";

- автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до ул. Григория Сковороды по действующему маршруту, далее - ул. Межигорская - ул. Электриков - ул. Набережно-Рыбальская, далее по действующему маршруту.

Также отмечается, что запланировано скорректировать последнее отправление ночного троллейбусного маршрута № 93Н от остановки "ст.м. "Площадь Льва Толстого" в 5:50.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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