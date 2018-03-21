Завтра, у Києві очікується мінлива хмарність, на дорогах ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Завтра, 22 березня, у Києві очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°. Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомляє КМДА, передає УНН.
23 та 24 березня синоптики також прогнозують мінливу хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледицю. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 9-11° морозу, вдень близько 0°.
25 та 26 березня – без опадів, лише вдень 26 березня часом дощ. Температура 25 березня вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла; 26 березня вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.
Як повідомляв УНН, завтра, 22 березня, в Україні без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.