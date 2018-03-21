Завтра в Киеве ожидается переменная облачность, на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Завтра, 22 марта, в Киеве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает КГГА, передает УНН.
23 и 24 марта синоптики также прогнозируют переменную облачность, без осадков, на дорогах местами гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 9-11° мороза, днем около 0°.
25 и 26 марта - без осадков, лишь днем 26 марта временами дождь. Температура 25 марта ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла; 26 марта ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.
Как сообщал УНН, завтра, 22 марта, в Украине без существенных осадков, на дорогах гололедица.