Завтра у Києві хочуть обмежити в’їзд вантажівок

У КМДА також закликали водіїв планувати маршрути.

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Також у повідомленні зазначено, що автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.

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Киян також закликали у разі погіршення погодних умов не користуватися особистим авто, а, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.