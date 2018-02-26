Завтра у Києві хочуть обмежити в’їзд вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Через погіршення погодних умов можливе обмеження в’їзду великовантажного та великогабаритного транспорту до столиці, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
У КМДА також закликали водіїв планувати маршрути.
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Також у повідомленні зазначено, що автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.
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Киян також закликали у разі погіршення погодних умов не користуватися особистим авто, а, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.