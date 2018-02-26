Завтра в Киеве хотят ограничить въезд грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Из-за ухудшения погодных условий возможно ограничение въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в столицу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В КГГА также призвали водителей планировать маршруты.
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Также в сообщении отмечено, что автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.
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Киевлян также призвали в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.