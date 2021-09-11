Завтра у Києві через масовий спортивний захід обмежать рух транспорту

Деталі

У неділю, 12 вересня, з 08:00 до 12:00 у Києві обмежать рух на таких вулицях:



Саксаганського;



проспекті Перемоги (у напрямку центру).



А також на частинах вулиць, прилеглих до маршруту:



Еспланадній;



Шота Руставелі;



Великій Васильківській;



Антоновича;



Володимирській;



Тарасівській;



Паньківській;



Льва Толстого;



Симона Петлюри;



Шолуденка;



провулку Політехнічному;



Академіка Янгеля;



Гарматній;



виїздах на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана.



Нагадаємо

У годину пік київське метро працює з обмеженнями на вхід.