Завтра в Киеве из-за массового спортивного мероприятия ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Завтра, 12 сентября, в столице из-за пробега "Киевская десятка - 2021" ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщила патрульная полиция Киева, информирует УНН.
Детали
В воскресенье, 12 сентября, с 08:00 до 12:00 в Киеве ограничат движение на таких улицах:
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- Саксаганского;
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- проспекте Победы (в направлении центра).
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А также на частях улиц, прилегающих к маршруту:
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- Эспланадной;
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- Шота Руставели;
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- Большой Васильковской;
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- Антоновича;
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- Владимирской;
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- Тарасовской;
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- Паньковской;
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- Льва Толстого;
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- Симона Петлюры;
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- Шолуденко;
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- переулке Политехническом;
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- Академика Янгеля;
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- Гарматной;
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- выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана.
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Напомним
В час пик киевское метро работает с ограничениями на вход.