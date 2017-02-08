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Завтра у Дніпрі відбудеться суд у справі О.Пугачова, підозрюваного у вбивстві двох поліцейських

Київ • УНН

 • 7452 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Завтра, 9 лютого, у Дніпрі відбудеться засідання у справі підозрюваного у вбивстві двох поліцейських Олександра Пугачова, передає кореспондент УНН.

Завтра у Дніпрі відбудеться суд у справі О.Пугачова, підозрюваного у вбивстві двох поліцейських

Засідання відбудеться о 15:00 у Центральному суді Дніпра.

Нагадаємо, перше засідання, де мали розглядати справу О.Пугачова, якого звинувачують у вбивстві двох поліцейських, було перенесено через порушення правил безпеки будівлі суду. А саме: відсутність обгороджених території для обвинувачених і засуджених, приміщень для утримання спецконтингенту і розміщення конвою, санвузли для обвинувачених. Через це підозрюваного не доставили до залу засідання.

Нагадаємо, слідчім управлінням ГУ НП Дніпропетровської області завершено досудове розслідування по справі Пугачова. Правоохоронці допитали 150 осіб та провели 44 експертизи. Слідчі прокуратури вважають, що доказів достатньо для надання покарання. Свою провину підозрюваний не визнає, зі слідчими не співпрацює.

Як повідомляв УНН, справу О.Пугачова, який застрелив двох поліцейських у Дніпрі, передали до суду. Відкриті кримінальні провадження за ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 ККУ, а також кримінальне провадження за фактом убивства двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі, за якими письмове повідомлення про підозру вручене О.Пугачову, направлені до суду.

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авто, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення “Торнадо”.

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

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