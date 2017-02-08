Завтра в Днепре состоится суд по делу А.Пугачева, подозреваемого в убийстве двух полицейских
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Завтра, 9 февраля, в Днепре состоится заседание по делу подозреваемого в убийстве двух полицейских Александра Пугачева, передает корреспондент УНН.
Заседание состоится в 15:00 в Центральном суде Днепра.
Напомним, первое заседание, где должны были рассматривать дело А.Пугачева, которого обвиняют в убийстве двух полицейских, было перенесено из-за нарушения правил безопасности здания суда. А именно: отсутствие огороженных территории для обвиняемых и осужденных, помещений для содержания спецконтингента и размещения конвоя, санузлы для обвиняемых. Поэтому подозреваемого не доставили в зал заседания.
Напомним, следственное управление ГУ НП Днепропетровской области завершено досудебное расследование по делу А.Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для присуждения наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следователями не сотрудничает.
Как сообщал УНН, дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд. Открыты уголовные производства по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено А.Пугачеву, направлены в суд.
Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в милиционеров. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.
Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".
Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.