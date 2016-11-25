Завтра у Дебальцевому бойовики влаштують провокації – штаб АТО

“За оперативною інформацією, що надійшла до штабу АТО, завтра, 26 листопада, російсько-окупаційні війська планують влаштувати провокації у Дебальцевому. Буде створено картинку для проросійських ЗМІ, де покажуть масові мітинги, на які звозитимуть людей з різних міст та сіл”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окупанти на бойовій техніці з розпізнавальними знаками України на бортах та жовто-блакитними прапорами, переодягнені у військову форму українського зразка, намагатимуться дискредитувати збройні сили України та мінські домовленості.

Також у прес-центрі попереджають, що під час провокацій можливі жертви серед мирного населення.