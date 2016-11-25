Завтра в Дебальцево боевики устроят провокации - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Завтра, 26 ноября, незаконные вооруженные формирования устроят провокации в Дебальцево, чтобы показать пророссийским СМИ массовые митинги, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По оперативной информации, поступившей в штаб АТО, завтра, 26 ноября, российско-оккупационные войска планируют устроить провокации в Дебальцево. Будет создана картинка для российских СМИ, где покажут массовые митинги, на которые будут свозить людей из разных городов и сел", - говорится в сообщении.
Сообщается, что оккупанты на боевой технике с опознавательными знаками Украины на бортах и сине-желтыми флагами, переодетые в военную форму украинского образца, будут пытаться дискредитировать вооруженные силы Украины и минские договоренности.
Также в пресс-центре предупреждают, что во время провокаций возможны жертвы среди мирного населения.