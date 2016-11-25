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Завтра в Дебальцево боевики устроят провокации - штаб АТО

Киев • УНН

 • 7246 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Завтра, 26 ноября, незаконные вооруженные формирования устроят провокации в Дебальцево, чтобы показать пророссийским СМИ массовые митинги, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Завтра в Дебальцево боевики устроят провокации - штаб АТО

"По оперативной информации, поступившей в штаб АТО, завтра, 26 ноября, российско-оккупационные войска планируют устроить провокации в Дебальцево. Будет создана картинка для российских СМИ, где покажут массовые митинги, на которые будут свозить людей из разных городов и сел", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупанты на боевой технике с опознавательными знаками Украины на бортах и ​​сине-желтыми флагами, переодетые в военную форму украинского образца, будут пытаться дискредитировать вооруженные силы Украины и минские договоренности.

Также в пресс-центре предупреждают, что во время провокаций возможны жертвы среди мирного населения.

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