Завтра в Дебальцево боевики устроят провокации - штаб АТО

"По оперативной информации, поступившей в штаб АТО, завтра, 26 ноября, российско-оккупационные войска планируют устроить провокации в Дебальцево. Будет создана картинка для российских СМИ, где покажут массовые митинги, на которые будут свозить людей из разных городов и сел", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупанты на боевой технике с опознавательными знаками Украины на бортах и ​​сине-желтыми флагами, переодетые в военную форму украинского образца, будут пытаться дискредитировать вооруженные силы Украины и минские договоренности.

Также в пресс-центре предупреждают, что во время провокаций возможны жертвы среди мирного населения.