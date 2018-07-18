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Завтра суд розгляне суперечку між "Нафтогазом" і "Київенерго"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У четвер, 19 липня, о 09:30 Господарський суд м.Києва почне розгляд резонансної справи. Про це повідомила прес-служба суду, передає УНН.

“Суд вирішить суперечку між ПАТ „Київенерго“ та містом Київ щодо заборгованості перед НАК „Нафтогаз України“”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 19 липня о 09:30 суд розгляне питання покладення боргу ПАТ “Київенерго” за спожитий газ перед ПАТ “НАК “Нафтогаз України” на КП “Київтеплоенерго” (загальна сума якого становить майже 5 млрд грн).

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За інформацією ЗМІ з наявністю цієї заборгованості пов’язується відсутність гарячої води в помешканнях киян та не укладання договору на постачання газу з КП “Київтеплоенерго”.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-Б, зал № 23. Головуючий суддя у справі — Бойко Р.В.

Нагадаємо, 15 червня “Київтеплоенерго” звернулося в Господарський суд Києва з позовом до НАК “Нафтогаз України”, вимагаючи визнати укладені договори про постачання газу.

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