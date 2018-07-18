Завтра суд рассмотрит спор между "Нафтогазом" и "Киевэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В четверг, 19 июля, в 09:30 Хозяйственный суд Киева начнет рассмотрение резонансного дела. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.
“Суд решит спор между ПАО ”Киевэнерго“ и городом Киев по задолженности перед НАК ”Нафтогаз Украины“", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 19 июля в 09:30 суд рассмотрит вопрос возложении долга ПАО “Киевэнерго” за потребленный газ перед ОАО “НАК ”Нафтогаз Украины“ на КП ”Киевтеплоэнерго“ (общая сумма которого составляет почти 5 млрд грн).
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По информации СМИ с наличием этой задолженности связывается отсутствие горячей воды в домах киевлян и не заключение договора на поставку газа с КП “Киевтеплоэнерго”.
Заседание состоится в помещении Хозяйственного суда города Киева по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, д. 44-Б, зал № 23. Председательствующий судья по делу — Бойко Р.В.
Напомним, 15 июня “Киевтеплоэнерго” обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к НАК “Нафтогаз Украины” , требуя признать заключенные договора о поставках газа.