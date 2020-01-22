Завтра суд розгляне скаргу щодо дострокового звільнення вбивці 2-річної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Київський апеляційний суд завтра планує розглянути апеляційну скаргу прокуратури на рішення суду щодо умовно-дострокового звільнення вбивці 2-річної дитини. Про це повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Засідання з розгляду апеляції прокуратури на умовно-дострокове звільнення засудженого за смерть 2-річної дитини, відбудеться завтра, 23 січня 2020 року об 11:00", - написала Максимець.
Нагадаємо, у Києві прокуратура оскаржуватиме рішення суду щодо дострокового звільнення вбивці 2-річної дитини.
Як повідомлялося, у Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який до смерті забив свого 4-річного сина.