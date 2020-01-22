Завтра суд рассмотрит жалобу о досрочном освобождении убийцы 2-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Киевский апелляционный суд завтра планирует рассмотреть апелляционную жалобу прокуратуры на решение суда по условно-досрочному освобождению убийцы 2-летнего ребенка. Об этом сообщила прес-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Заседание по рассмотрению апелляции прокуратуры на условно-досрочное освобождение осужденного за смерть 2-летнего ребенка, состоится завтра, 23 января 2020 года в 11:00", - написала Максимец.
Напомним, в Киеве прокуратура обжалует решение суда о досрочном освобождении убийцы 2-летнего ребенка.
Как сообщалось, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который до смерти забил своего 4-летнего сына.