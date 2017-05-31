Завтра суд Одещини розгляне клопотання про продовження арешту обвинуваченим "у справі 2 травня"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Іллічівський міський суд Одеської області завтра розглядатиме клопотання прокуратури про продовження запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою для п’яти обвинувачених “у справі 2 травня”, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.
“Органи прокуратури Одеської області 31 травня внесли клопотання до Іллічівського міського суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 5 обвинуваченим у справі щодо подій 2 травня 2014 року,” — повідомили у прес-службі прокуратури.
У прокуратури додали, що розгляд цих клопотань має відбутися 1 червня.
Нагадаємо, 6 червня закінчується термін запобіжного заходу для п’ятьох обвинувачених, що наразі перебувають у СІЗО.
Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Одещини визначив, який суд розглядатиме “справу 2 травня”.