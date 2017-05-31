Завтра суд Одесской области рассмотрит ходатайство о продлении ареста обвиняемым "по части 2 мая"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Ильичевский городской суд Одесской области завтра будет рассматривать ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для пяти обвиняемых "по части 2 мая", передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"Органы прокуратуры Одесской области 31 мая внесли ходатайство в Ильичевский городской суд о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей 5 обвиняемым по делу о событиях 2 мая 2014", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
У прокуратуры добавили, что рассмотрение этих ходатайств должен состояться 1 июня.
Напомним, 6 июня истекает срок меры пресечения для пятерых обвиняемых, которые сейчас находятся в СИЗО.
Как сообщал УНН, Апелляционный суд Одесской области определил, какой суд будет рассматривать "части 2 мая" .