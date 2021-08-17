Завтра суд обиратиме запобіжний захід у справі про побиття журналіста на Банковій

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17 березня, 19:38 • 109143 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 151440 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 220189 перегляди

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17 березня, 13:49 • 176199 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 171630 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 187559 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 160152 перегляди

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Завтра Печерський районний суд столиці розгляне клопотання обвинувачення у кримінальному провадженні про побиття журналіста під час акції протесту на Банковій у Києві 14 серпня, повідомляє УНН.

Розгляд клопотань про застосування запобіжних заходів відносно підозрюваних Губського та Голощапова у кримінальному провадженні за обвинуваченням передбаченому ч. 2 ст.345-1 ККУ призначене на завтра, 18 серпня. Розгляди призначені на 12 годину та 12.30.

Контекст

14 серпня, о 13 годині, представники “Національного корпусу” рушили до ОП для проведення акції протесту. З собою мітингувальники мали автомобільні шини, окремі учасники ховали обличчя під банданами. Після того, як правоохоронці заявили про необхідність проведення поверхневого огляду учасників — ті відмовилися та почалися сутички.

Після акції 14 серпня на фотокореспондента Олександра Кужельного напали невідомі і побили його. Вони вимагали, щоб журналіст видалив зроблені ним фото. Поліція відкрила провадження за фактом нападу. У Нацкорпусі заявили, що "нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру".

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