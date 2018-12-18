Завтра "суд" Криму розгляне апеляцію на арешт українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Завтра в підконтрольному РФ Верховному суді Криму відбудеться розгляд апеляційних скарг на постанови про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо військовополонених українських моряків. Про це повідомив координатор групи адвокатів Микола Полозов в Facebook, передає УНН.
"Завтра, 19.12.18, в Верховному суді Криму відбудеться розгляд апеляційних скарг на постанови про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо наступних військовополонених українських моряків: Будзило Юрій, Беспальченко Віктор, Цибізов Сергій, Оприско Андрій, Варімез Володимир", - повідомив адвокат.
За його словами, участь військовополонених моряків в судовому засіданні буде забезпечено системою відеоконференц-зв'язку з СІЗО Лефортово. Засідання суду щодо всіх моряків розпочнеться о 10:00, а розгляд буде здійснюватися по черзі.
"Три адвоката з кримської групи нашої команди захисту будуть присутні безпосередньо в суді. Два адвоката з московської групи братимуть участь в засіданні з СІЗО Лефортово по ВКЗ, де кожен буде перебувати зі своїм підзахисним. Про це досягнута домовленість зі слідством і адміністрацією СІЗО Лефортово. Дозвіл слідчого на допуск адвокатів в СІЗО передано", - додав Полозов.
Нагадаємо, вже десятий захоплений росіянами в районі Керченської протоки український моряк, який перебуває в російському СІЗО, назвав себе військовополоненим.
Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон було взято 24 людини - військові моряки і співробітники СБУ.
Українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.