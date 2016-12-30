Завтра стартує зустріч Нового року на Софійській площі

Так, КМДА запрошує киян і гостей столиці зустріти Новий 2017 рік на головній локації святкових заходів — на Софійській площі, де відбудеться святковий концерт за участю популярних українських виконавців. Зустріч Нового року тут стартує о 22:00 31 грудня і триватиме до 02:30 1 січня.

У новорічну ніч біля головної ялинки країни на Софійській площі виступатимуть Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України, зірки української академічної, естрадної, джазової, народної музики. Окрім того, завітає шоу-група “Prime”, Квартет тенорів від капели Ревуцького, а також артисти: Лев Ремєньов, Влад Ситник, Даша Акулова, Оксана Ярова та скрипаль В’ячеслав Кондрат’єв. Своїми виступами запалять свято гурти “Електронмаш”, “Мorphom”, “ГуляйГород”.