Завтра стартует встреча Нового года на Софийской площади
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Встреча Нового года на Софийской площади стартует в 22:00 31 декабря и продлится до 02:30 1 января. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, КГГА приглашает киевлян и гостей столицы встретить Новый 2017 г. на главной локации праздничных мероприятий - на Софийской площади, где состоится праздничный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Встреча Нового года здесь стартует в 22:00 31 декабря и продлится до 02:30 1 января.
В новогоднюю ночь у главной елки страны на Софийской площади выступят Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, звезды украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки. Кроме того, посетит шоу-группа "Prime", Квартет теноров от капеллы Ревуцкого, а также артисты: Лев Ременев, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая и скрипач Вячеслав Кондратьев. Своими выступлениями зажгут праздник группы "Электронмаш", "Мorphom", "ГуляйГород".