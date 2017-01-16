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Завтра стартує конкурс на посаду Директора департаменту з питань люстрації

Завтра стартує конкурс на посаду Директора департаменту з питань люстрації

Київ • УНН

 • 7726 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Завтра розпочинається конкурс на заміщення посади Директора департаменту з питань люстрації. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції Сергій Петухов, передає УНН.

“Ми закликаємо усіх журналістів та представників громадськості, які цікавляться даною темою, взяти участь у конкурсному відборі, який пройде з 17 по 19 січня цього року, у якості спостерігачів”, — зазначив С.Петухов.

Нагадаємо, станом на 11 січня, для участі в конкурсі на посаду директора департаменту люстрації Міністерства юстиції України подали документи 12 людей.

Документи на участь у конкурсі подали Вадим Бондар, Аліса Дуброва, Тетяна Єсик, Любов Ковалевська, Назар Крупчак, Дмитро Макаренко, Сергій Нагорний, Анна Самойленко, Олександр Татарченко, Олександра Чіковані, Наталія Шевченко та Віталій Яровий.

Повідомляється, що конкурс відбудеться з 17 до 19 січня у три етапи: письмове тестування, практичне завдання та співбесіда.

21 листопада директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко оголосила про відставку з посади. Виконувачем обов’язків директора департаменту, як заявляв очільник Мін’юсту Павло Петренко, було призначено Ганну Калинчук. Втім пізніше заступник міністра Ганна Онищенко заявила про незгоду з таким рішенням, назвавши його “нав’язуванням кандидатури”.

6 грудня Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації.

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