Завтра стартует конкурс на должность Директора департамента по вопросам люстрации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Завтра начинается конкурс на замещение должности директора департамента по вопросам люстрации. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передает УНН.
"Мы призываем всех журналистов и представителей общественности, которые интересуются данной темой, принять участие в конкурсном отборе, который пройдет с 17 по 19 января этого года, в качестве наблюдателей", - отметил С.Петухов.
Напомним, по состоянию на 11 января, для участия в конкурсе на должность директора департамента люстрации Министерства юстиции Украины подали документы 12 человек.
Документы на участие в конкурсе подали Вадим Бондарь, Алиса Дуброва, Татьяна Есик, Любовь Ковалевская, Назар Крупчак, Дмитрий Макаренко, Сергей Нагорный, Анна Самойленко, Александр Татарченко, Александра Чиковани, Наталья Шевченко и Виталий Яровый.
Сообщается, что конкурс состоится с 17 по 19 января в три этапа: письменное тестирование, практическое задание и собеседование.
21 ноября директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко объявила об отставке с должности. Исполняющим обязанности директора департамента, как заявлял глава Минюста Павел Петренко, была назначена Анна Калинчук. Однако позже заместитель министра Анна Онищенко заявила о несогласии с таким решением, назвав его "навязыванием кандидатуры".
6 декабря Минюст объявил конкурс на замещение должности директора департамента люстрации.