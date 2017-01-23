Завтра рух транспорту на в'їздах до Києва може бути заблокований
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Рух транспорту на в’їздах до Києва 24 січня може бути частково заблокований. Про це повідомила прес-служба Нацполіції, передає УНН.
“У зв’язку з можливими акціями на підтримку врегулювання транзиту і тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, з 7 годин ранку 24 січня можливе часткове зайняття учасниками цих заходів проїзної частини на в’їздах до Києва”, — йдеться у повідомленні.