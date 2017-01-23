Завтра движение транспорта на въездах в Киев может быть заблокировано
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Движение транспорта на въездах в Киев 24 января может быть частично заблокировано. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает УНН.
"В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7:00 утра 24 января возможно частичное занятие участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев", - говорится в сообщении.