Завтра Рада планує розглянути зміни до закону про НКРЕКП

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада України завтра планує розглянути законопроект № 2490-1 щодо приведення у відповідність до Конституції України ЗУ “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”. Про це під час презентації звіту про стан виконання Україною зобов’язань в Енергетичному співтоваристві заявив голова комітету комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає кореспондент УНН.

"Завтра стоїть у порядку денному законопроект про проведення закону про регулятора у відповідність до Конституції України. Це такий досить важливий законопроект, тому що основні параметри функціональної, фінансової незалежності вже були окреслені в попередньому законі. Але ми маємо рішення КСУ щодо певних статей цього закону, що визнаються неконституційними з 1 січня. Нам це потрібно врегулювати і заодно ми певними конкретними статями, нормами збільшуємо, посилюємо фінансову і функціональну незалежність нашого регулятора“, - сказав Герус.

За його словами, є пропозиції, щоб рішення регулятора вступали в силу без потреби публікації в “Урядовому кур’єрі”.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону № 2490-1 щодо приведення у відповідність до Конституції України ЗУ “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” та інших законів.

Нагадаємо, улистопаді Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила попереднє рішення про сертифікацію ТОВ “Оператор ГТС України”.

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