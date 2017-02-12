Завтра П.Порошенко зустрінеться з прем’єр-міністром Республіки Молдова
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У понеділок, 13 лютого, Президент України Петро Порошено проведе переговори з Прем’єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"У понеділок, 13 лютого Президент України Петро Порошено проведе переговори з Прем’єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко обговорив з Президентом Республіки Словенія Борутом Пахором ситуацію на Донбасі і необхідність продовження сакцій проти РФ.