Завтра П.Порошенко встретится с премьер-министром Республики Молдова
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В понедельник, 13 февраля, Президент Украины Петр Порошено проведет переговоры с Премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"В понедельник, 13 февраля Президент Украины Петр Порошено проведет переговоры с Премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Президентом Республики Словения Борутом Пахором ситуацию на Донбассе и необходимости продолжения санкций против РФ .