Завтра на засіданні уряду представлять нового голову НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У середу, 15 січня, на засіданні уряду представлять нову голову НАЗК. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“15 січня під час засідання Кабінету міністрів України під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться представлення нового Голови Національного агентства з питань запобігання корупції”, — сказано у повідомленні.
Так, у засіданні уряду візьмуть участь: посол ЄС, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас; надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен; тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін; постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева.
Нагадаємо, новим головою НАЗК обрали Олександра Новікова.
Як повідомлялося, ОАСК просять заборонити призначення Новікова головою НАЗК.
Окрім цього, була інформація, що тимчасово виконуюча обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Новак не брала участь в конкурсі на посаду голови НАЗК через членство в політичній партії.