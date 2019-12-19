Новак пояснила, чому не подала свою кандидатуру на посаду голови НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Тимчасово виконуюча обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Новак не брала участь в конкурсі на посаду голови НАЗК через членство в політичній партії. Про це вона заявила під час прес-конференція, передає кореспондент УНН.
“Справа в тому що законодавець , коли складав умови конкурсу він визначив таку норму, якщо проти тебе не було порушено кримінальних правопорушень, ти не був судимий... в тебе не має порушень пов’язаних з корупцією і якщо ти протягом двох років не обіймав керівних посад в органі партії. Я входила у керівні органи політичної партії Громадянський рух “Хвиля”, — розповіла Новак.
Тому, за її словами членство в політичній партії завадило їй брати участь в конкурсі.
Нагадаємо, новим головою НАЗК обрали Олександра Новікова.
Як повідомлялося, ОАСК просять заборонити призначати Новікова головою НАЗК.