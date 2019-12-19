Новак объяснила, почему подала свою кандидатуру на пост главы НАПК

“Дело в том, что законодатель, когда составлял условия конкурса он определил такую норму, если против тебя не было возбуждено уголовных правонарушений, ты не был судим... у тебя нету нарушений связанных с коррупцией и если ты в течение двух лет не занимал руководящих должностей в органе партии. Я входила в руководящие органы политической партии Гражданское движение “Хвыля”, — рассказала Новак.

Поэтому, по ее словам членство в политической партии помешало ей участвовать в конкурсе.

Напомним, новым председателем НАПК выбрали Александра Новикова.

Как сообщалось, ОАСК просят запретить назначать Новикова головой НАПК.