Завтра на Южно-Українській АЕС перевірять системи сповіщення

За даними відомства, 11 січня на ЮУАЕС відбудеться чергова планова перевірка обладнання системи сповіщення на проммайданчику атомної електростанції з вмиканням сирен. Відповідно до спеціально розробленої програми персонал цеху диспетчерського та технологічного управління проводить такі перевірки щомісяця. Їхня основна мета — визначення працездатності системи сповіщення.

Станом на 10 січня в роботі перебувають перший і третій енергоблоки ЮУАЕС. На другому триває планово-попереджувальний ремонт. Гідроагрегати Ташлицької ГАЕС та Олександрівської ГЕС працюють відповідно до диспетчерського графіка.